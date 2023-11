Senioren-Angebot in Wermelskirchen Volle Tanzfläche beim Abschlussball

Mittendrin schwingt auch Christine Ullerich das Tanzbein. Die Vertreterin des Regionalbüros „Alter, Pflege und Demenz“, das für den Rheinisch-Bergischen Kreis, den Oberbergischen Kreis und das Städtedreieck Solingen, Remscheid und Wuppertal zuständig ist, fungiert am Mittwochnachmittag als Gastgeberin. Die Tanzveranstaltung im Bürgerzentrum markiert das Ende der Demenztour des Regionalbüros: Die Fahrradstrecke hatte quer durch beide Kreise und die Städte geführt – das Team des Regionalbüros hatte dabei ganz verschiedene Einrichtungen angesteuert und auch am Rathaus in Wermelskirchen Halt gemacht. Der Hintergrund der Tour: Das Team wollte das Thema „Demenz“ in den Fokus stellen und den Menschen Angst und Unwissenheit nehmen.