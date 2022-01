Reaktionen der Fraktionen in Wermelskirchen zur Sekundarschule : „Die Zahlen sprechen für eine Gesamtschule“

Die Erweiterungsbauten der Sekundarschule. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Fraktionen äußern ihre Positionen in der Diskussion um die Schullandschaft in Wermelskirchen. Eine öffentliche Sondersitzung des Schulausschuss soll am kommenden Montag, 10. Januar, stattfinden.

Sekundarschule oder Gesamtschule? Die Schullandschaft in Wermelskirchen könnte nach der Vorstellung des aktualisierten Schulentwicklungsplans vor einer Wende stehen. Die Redaktion hat in den Fraktionen angefragt, wie ihre momentane Position dazu ist.

„Die Fraktionen haben den Schulentwicklungsplan mit den Anlagen erst am 20. Dezember vorgestellt bekommen und im Anschluss daran mit dem Protokoll der Sitzung übermittelt bekommen. Das Konzept einer Nutzung der bestehenden Immobilie an der Goethestraße wird der Politik erst am kommenden Montag vorgestellt werden“, erklärt der Schulausschussvorsitzende und SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Bilstein. „Deshalb wird es eine sachgerechte Diskussion über Schulform und Schulstandort in den Fraktionen erst nach dem 10. Januar geführt werden.“ Natürlich gebe es Meinungen und Vorstellungen innerhalb der Fraktionen, die sollten aber noch einmal vor dem Hintergrund der Fakten überprüft werden. „Was ich für mich auch als Vorsitzender des Schulausschusses und für meine Fraktion als Mindestvoraussetzung im Hinblick auf mögliche alternative Schulformen zur Sekundarschule sagen kann, ist, dass Wermelskirchen Schulangebote für alle Schüler in ihren Schulen vorhält.“

Die CDU wird sich erst nach einer Klausurtagung nächste Woche positionieren. Fraktionsvorsitzender Michael Schneider. „Wir haben einfach noch nicht darüber gesprochen. Der Ausschuss hat ja kurz vor den Ferien ohne Unterlagen getagt, jetzt haben wir erst das Gutachten. Die Sitzung am Montag ist ja dazwischen geschoben, um uns die Raumkapazität zu erklären. Die wichtige Schulausschuss-Sitzung ist am 20. ­­Januar.“

„Die Zahlen sprechen für eine Gesamtschule, da die Sekundarschule immer mehr an Zuspruch verliert. Da eine mögliche Gesamtschule maximal dreizügig ist, wäre es von Vorteil, wenn der derzeitige Standort mit Um- und Neubauten erhalten bleiben könnte. Mit einer Gesamtschule ist es auch möglich, die Abgänge in umliegende Städte zumindest zu begrenzen. Daher wird sich die Linke voraussichtlich für eine Gesamtschule aussprechen“, erklärte Mike Galow.

Auch die AfD-Fraktion ist mit einer Entscheidungsfindung noch nicht durch. „Im Moment kann ich nur mit Sicherheit sagen, dass wir eine Gesamtschule bevorzugen und für die Sekundarschule keine Zukunft sehen“, so Fraktionsvorsitzender Karl Springer. Die Gründe dafür sind vielfältig und werden am Ende der Entscheidungsphase in die Stellungnahme mit einfließen. Bezüglich des Standortes fehlen noch einige Diskussionen und auch belastbare Zahlen, Fakten. „All dies braucht noch etwas Zeit.“ Im übrigen sei es aber seit Jahren eindeutig, dass die Eltern mit den Füßen abstimmen und wenn man, so wie ich, betroffene Kinder hat und deshalb auch mit anderen Eltern bezüglich der weiteren Schulplanung über längere Zeit im Gespräch ist,bekommt man so einiges zu hören.“