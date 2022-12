Wirtschaft in Rhein-Berg RBW startet Projekt zur Nachhaltigkeit in Firmen

In der Umsetzung wird es zunächst um individuelle Gespräche mit den Unternehmen gehen, um dann Netzwerkformate, konkrete Beratungen, Hilfen in Form von Checklisten, Informationen und Workshops sowie die Vermittlung von Experten, zum Beispiel zur Energiewende, bereit zu stellen, kündigt die RBW mit Blick auf 2023 an. „Unser Vorteil ist, dass wir die Kontakte zu den Unternehmen, Experten und Netzwerken haben. Wir können also direkt loslegen, suchen dafür aber auch noch personelle Unterstützung“, fasst Suermann zusammen.