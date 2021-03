Mehr Straftaten in Wermelskirchen : Rauschgiftdelikte und Betrügereien nehmen zu

Schüler rauchen eine Joint. Die Rauschgiftdelikte – hier ein Symbolfoto – haben in Wermelskirchen zugenommen. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Wermelskirchen Fakten + Hintergrund Die Polizei musste im vergangenen Jahr eine Zunahme der Straftaten in ihrer Kriminalitätsstatistik registieren. In Wermelskirchen spielten dabei besonders Vermögensdelikte eine Rolle – die Zahl der Wohnungseinbrüche und Diebstähle ging hingegen zurück

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises hat im vergangenen Jahr mehr Straftaten als im Vorjahr registrieren – daran haben die Fallzahlen in Wermelskirchen auch einen Anteil. Innerhalb der Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach stiegen lediglich in Leichlingen, Burscheid und Rösrath die Straftat-Häufigkeiten nicht an, in den übrigen fünf Kommunen stellte die Polizei eine Zunahme fest. In Wermelskirchen nahm die Zahl der Straftaten von 3434 in 2019 auf 3888 in 2020 zu. Bei diesem Anstieg spielten besonders Vermögens- und Fälschungsdelikte (plus 140 Fälle gegenüber dem Vorjahr, was einer Zunahme von 50 Prozent entspricht) sowie Rauschgiftdelikte (plus 22, plus 59,46 Prozent) eine Rolle. Einen Rückgang verzeichnete die Polizei in Wermelskirchen bei den Wohnungseinbrüchen (minus 20 Fälle, minus 44,44 Prozent) und bei den Diebstahlsdelikten (minus 68, minus 19,83 Prozent).

In 2020 erfasste die Kreispolizeibehörde in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für den Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt 12.157 Straftaten. Das sind 822 Straftaten mehr (plus 7,25 Prozent) als in 2019. In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr 1.215.763 Straftaten festgestellt – ein kleiner Rückgang um 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Info Polizei analysiert Tatverdächtige Was Die Polizei analysierte 2020 auch die Struktur der Tatverdächtigen unter dem Aspekt der Herkunft. Genauso wie der Trend bei der Zahl Tatverdächtiger unter 21 Jahren rückläufig sei, nehme die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen ab, sagte Ralf van Uden: „Von den 5226 Tatverdächtigen, mit denen die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis in 2020 zu tun hatte, waren 1288 nicht-deutscher Herkunft.“ Lediglich 272 Zuwanderer hätten dazu gezählt.

„Im Landesvergleich nimmt der Kreis mit Platz fünf von 47 weiterhin eine hervorragende Position als einer der sichersten Kreise ein“, stellte Landrat Stephan Santelmann eingangs der Vorstellung der Statistik fest.

Die Aufklärungsquote in Rhein-Berg betrug 54,72 Prozent (2019: 53,13 Prozent) und stieg damit um 1,59 Prozent. Insgesamt konnte die Polizei mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach und der für Wermelskirchen zuständigen Wache in Hilgen 6652 Fälle (2019: 6381) aufklären. Die NRW-weite Aufklärungsquote landet bei 52,80 Prozent (2019: 53,30 Prozent) der verübten Delikte.

Wie der Leiter der Direktion Kriminalität der Rheinisch-Bergischen Kreispolizeibehörde, Ralf van Uden, ausführte, ermittelte die rheinisch-bergische Polizei insgesamt 5226 Tatverdächtige (2019: 4860 Tatverdächtige), was einer Zunahme von 7,53 Prozent entspricht. Die Zahl jugendlicher Tatverdächtiger (unter 21 Jahre) betrug demnach 1099 Personen (2019: 1125). Die jüngeren Tatverdächtigen haben damit einen Anteil von 21,03 Prozent (2019: 23,15 Prozent) aller ermittelten Personen. „Ihr Anteil bewegt sich seit Jahren zwischen 20 und 25 Prozent. Er entspricht seitdem in etwa dem Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe“, kommentierte van Uden die Zahlen.

Nach wie vor verschlinge der Deliktbereich von Kindesmissbrauch sowie von Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie „enorme personelle Ressourcen“ bei der rheinisch-bergischen Polizei, gleiches gelte für die Prävention von Einbrüchen.

Mit Blick auf Corona geht Ralf van Uden von einem Zusammenhang zwischen Pandemie-Lage und dem Anstieg von Körperverletzungsdelikten sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aus: „Die emotionale Belastung der Menschen ist hoch.“ So erhöhte sich in 2020 im Rhein-Berg die Zahl der Körperverletzungsdelikte von 1225 auf 1379, die der Fälle von Widerstand von 72 auf 85.

Dass ausgerechnet in Wermelskirchen die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte von 280 (2019) auf 420 (2020) gestiegen ist, bewertete van Uden als „zufällig“, sagte aber auch: „Diese Tatbestände sind ein Phänomen der Pandemie.“ Ähnlich sehe es aus beim kreisweiten Anstieg der Taschendiebstähle um 51 Prozent: „Die Kriminellen haben durch die Pandemie ein reduziertes Tätigkeitsfeld.“ So wären Wohnungseinbrüche schwieriger zu begehen, wenn die Menschen mehr zuhause seien. Das Online-Portal, auf dem Bürger Anzeigen erstatten können, verzeichne etwa eine Verdreifachung der Anzeigen seit der Pandemie, berichtete van Uden: „Dabei geht es häufig um Fake-Online-Shops, die mit Billigangebot locken und in Betrug münden.“

Post bekommen demnächst alle Bürger, die älter als 80 Jahre sind. Nicht etwa zum Thema Corona-Impfung, sondern mit Verhaltenshinweisen bei Betrugsversuchen, kündigte Ralf van Uden an: „Präventionsbemühungen sind für uns das Mittel der Wahl.“ Betrügereien, die ältere Menschen um ihr Hab und Gut bringen, hätten in 2019 einen Schaden von rund 219.000 Euro im Rheinisch-Bergischen Kreis verursacht, in 2020 waren es knapp 575.000 Euro.