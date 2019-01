Mietvertrag für Büros im Gebäude Telegrafenstraße 11 für sieben Jahre abgeschlossen : Stadt mietet Räume für Ordnungsamt an

Die Stadt hat Räume in der ersten Etage des Gebäudes Telegrafenstraße 11 für das Ordnungsamt angemietet. Foto: Solveig Pudelski Foto: RP/Solveig Pudelski

Wermelskirchen Noch in diesem Monat sollen zehn Mitarbeiter in das Gebäude Telegrafenstraße 11 umziehen. Damit werden Büro im Rathaus frei, die dringend anderweitig gebraucht werden. Denn die Stadt braucht mehr Platz für zusätzliches Personal.

Im Rathaus setzt in den nächsten Wochen und Monaten ein Umzugskarussell ein. Um den Platzmangel zu beheben, wurden Räume in der ersten Etage in dem Gebäude Telegrafenstraße 11 gemietet. Diese sind nach Aussage von Bürgermeister Rainer Bleek ausschließlich für das Ordnungsamt angemietet worden und werden ab Mitte Januar bezogen. Zehn Mitarbeiter – Politessen, Außendienstler und Amtsleitung – , die im Rathaus bisher etwa acht Räume genutzt haben, werden dort künftig ihre Büros haben.

Da diese zuvor von einer Krankenkasse genutzt wurden, sei die entsprechende Infrastruktur bereits vorhanden. „Das Bürgerbüro und das Standesamt, die auch zum Bereich ,Standesamt’ gehören, bleiben im Rathaus“, betont Rainer Bleek. „Die neuen Räume in der Telegrafenstraße 11 sind leider nicht barrierefrei, aber für Menschen mit Behinderung können weiterhin im Rathaus Beratungs- und Bearbeitungstermine das Ordnungsamt betreffend vereinbart werden“, sagt er.

Info Warum die Stadt mehr Personal braucht Wachsender Personalbedarf Neue Pflichtaufgaben und gesetzliche Änderungen zwingen Kommunen, ihr Personal aufzustocken. In Wermelskirchen sieht es so aus: Durch den Flüchtlingszustrom wird Personal im Sozialbereich erforderlioch. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und dem damit verbundenen Zwang, mehr Plätze zu schaffen und neue Kitas zu errichten, werden mehr Mitarbeiter im Jugendamt benötigt. Zusätzliches Personal braucht auch die Bauverwaltung, um die Prioritätenliste zum Abbau des Sanierungstaus bewältigen zu können. Zu guter Letzt müssen für den IT-Bereich zusätzliche Leute eingestellt werden, um die technische Infrastruktur auf einen aktuellen Stand zu bringen. Stellenplan Die Politik muss der Einstellung zusätzlichen Personals noch zustimmen. Im neuen Doppelhaushalt sollen die neuen Stellen berücksichtigt werden. Der neue Etat soll im Frühling verabschiedet werden.

Ein erster Schritt, mehr Platz am Sitz der Verwaltung zu gewinnen, war die Verlagerung von Fraktionsräumen in das ehemalige Polizeigebäude. Weil die Stadt weiteres Personal für zusätzliche Aufgaben benötigt, reichte diese Maßnahme aber nicht aus. Daher schaute sich die Stadt auf dem Immobilienmarkt um, um neue Räume anzumieten. Lage, Ausstattung und Preis mussten stimmen. Die Wahl fiel auf die Räume in der Telegrafenstraße 11, die nur wenige Schritte vom Bürgerzentrum entfernt liegen.

Wie die Umverteilung der Verwaltungszweige im Rathausgebäude genau erfolgt, werde noch geprüft. „Ämter mit Querverbindungen wie die Kämmerei, Personalamt und Rechnungsprüfungsamt oder Tiefbauamt und Abwasserbetrieb sollen räumlich nicht auseinandergerissen werden“, sagt der Bürgermeister. Außerdem könnten durch ein anderes Raumkonzept Abläufe verbessert werden, beispielsweise durch Verlagerung der Poststelle ins Erdgeschoss.

Der Bezirksdienst der Polizei, die Mieter der Stadt ist, bleibe im Rathaus. Nach dem Umzug des Ordnungsamtes sollen aber für die Polizeidienststelle besser zugängliche Räume bereitgestellt werden. „Wir wollen die bisherige, nicht optimale Übergangslösung aufgeben und haben dann wohl auch bessere Alternativen. Welche Lösungen sich für die Polizeidienststelle anbieten, werden wir mit der Polizeileitung in Kürze besprechen, denn an polizeilich genutzte Räume sind besondere Anforderungen zu stellen.“ Eine mögliche Option könnten die ehemaligen Räume des Stadtcafés im Bürgerzentrum sein. Auf jeden Fall sollen die neuen Räume der Polizei exponierter sein als derzeit.

In diesem Zusammenhang stellt Bleek noch einmal klar, dass nicht daran gedacht sei, entsprechende Räumlichkeiten für die Polizeidienststelle in der alten Polizeiwache einzurichten oder auch nur dafür zu reservieren. Die alte Wache werde noch einige Zeit für die Unterbringung von Flüchtlingen gebraucht, bis eine Alternative gefunden ist. Außerdem stehe noch die Fassaden- und energetische Sanierung dieses Gebäudes aus. Bleek: „Mit anderen Worten: Anders als es die inhaltlich ziemlich unscharf oder plakativ formulierte Petition einer neuen politischen Gruppierung suggeriert, ist eine polizeiliche Nutzung in den nächsten Jahren gar nicht möglich.“ Zudem hätten Politik und Verwaltung mit dem Gebäude Pläne, die ein Mehr an Servicequalität für den Bürger bieten und zusätzlich auch finanzielle Fördermöglichkeiten eröffnen.