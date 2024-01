An Altweiber in Wermelskirchen Rathaus-Sturm soll viele Schaulustige locken

Um 12 Uhr rücken das Dabringhausener Dreigestirn Prinz Frank III., Prinzessin Anja und Bauer Jens, und die Altstadtgardisten an. Im Gepäck haben sie amüsante Spielchen, mit denen sie sich den Weg in die städtische Machtzentrale erspielen wollen. „Unser Dreigestirn ist aktuell jede freie Minute im Trainingslager, aber ich kann schon verraten, dass Prinz, Prinzessin und Bauer auf den Punkt fit sind für den Rathaus-Sturm. Es wird sehr schwer für die Bürgermeisterin und ihre Gefolgschaft, das Rathaus zu verteidigen“, kündigt Roger Rehbold, Kommandant der Altstadtgarde, mit einem Lachen an.