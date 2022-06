Wohnen und Leben in Wermelskirchen : Planungen für Neubaugebiet Johnenheide starten

Wermelskirchen Stadtrat fasst mehrheitlich den Aufstellungsbeschluss. Vertreter von SPD und Grünen haben Bedenken wegen möglicherweise nicht ausreichender Kindergarten- und Schulplätze.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV) hatte es sich angekündigt (wir berichteten): Die Erneuerung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Neuenhöhe-Mitte“ erfolgte auch im Rat einstimmig. Das Plangebiet „Johnenheide“ in Tente-Neuenhaus, wo 40 Wohneinheiten entstehen sollen, löste allerdigs Gesprächsbedarf aus – der Ausschuss vertagte die Beratung in den Stadtrat, dieser diskutierte und verabschiedete das neue Wohngebiet dennoch mehrheitlich bei drei Gegenstimmen (zwei aus der SPD- und eine aus der Grünen-Fraktion).

Für die SPD formulierte Norbert Galonska, der formell zweiter stellvertretender Bürgermeister Wermelskirchens ist und auch gerne als „Bürgermeister von Tente“ bezeichnet wird: „Ich habe Bedenken, ich will weitere Informationen dazu haben.“ Galonska verwies auf weitere neue Wohneinheiten, die in Tente in der Planung seien: „In Schwarze Delle gibt es noch freie Grundstücke und der Investor, der die Pfeiffersche Fabrik gekauft hat, will auch 44 Wohneinheiten schaffen.“