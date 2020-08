Jokebox-Sänger Ralf Becker : Ohne „Sexy“ ging es nicht

Wermelskirchen Ende 2018 trat Wermelskirchens bekannteste Cover-Band mit drei Abschiedskonzerten nach 27 Jahren von der Bühne ab. Der Sänger, Gründer und die treibende Kraft der Formation, Ralf Becker, feilt jetzt an eigenen Kompositionen und kann sich damit eine Rückkehr auf die Bühne in „kleinem Rahmen“ vorstellen.

Ob es unvergessliche Auftritte bei der Wermelskirchener Herbstkirmes sind, die Unplugged-Konzerte mit großen Aufwand im MTV-Format in der Kattwinkelschen Fabrik, die Konzerte beim Dabringhausener Dorffest oder beim Pohlhausener Open-Air – die Liste der Jokebox-Gastspiele in heimischen Gefilden ist scheinbar endlos lang. Dazu kommen die regelmäßigen Auftritte in Leichlingen oder Heiligenhaus oder auch im Rahmen der Kieler Woche. Unter dem Strich summieren sich über 800 Auftritte, die die Coverband Jokebox in den gut 27 Jahren ihres Bestehens absolvierte und zum Vorreiter ihres Metiers in der Region machte. „Als wir 1990 anfingen, wollten wir unseren Idolen Tribut zollen – wollten Lieder spielen, die wir selber gerne hören“, erinnert sich Ralf Becker an die Motivation zur Gründung von Jokebox: „Dieses Konzept war damals neu, es gab ansonsten lediglich Oldie- oder Tanz-Tee-Bands. Es galt zuerst gar als verpönt, Pop- oder Rock-Stücke nachzuspielen – später sind viele dann drauf gesprungen.“