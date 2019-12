Mein Arbeitsplatz : Der Tannenmann

Info

Selber schlagen In Dabringhausen am Grünenbäumchen 1a zu den Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 13 bis 17 Uhr, Sa. 9 bis 17 Uhr, So. 10 bis 17 Uhr. Außerdem gibt es Schonungen in Hückeswagen an der Kreuzung Engelshagen/Brasshagen und in Wipperfürth, Münte 12.

Andere Verkaufsstellen Geschlagene Bäume gibt es in Ballen oder Containern zum Beispiel an Verkaufsstellen in Leichlingen, in Wipperfürth, in Bergheim-Fliesteden und in Wermelskirchen.