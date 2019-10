Nach Notbremsung in Wermelskirchen : Radfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet

Nach Notbremsung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Ein Autofahrer hat einen Pedelec-Fahrer zu einer Notbremsung gezwungen. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der einen Radfahrer angefahren hat. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr auf der Grünestraße. Der 60-jährige Radfahrer wollte von der Grünestraße nach links in die Braunsberger Straße abbiegen, ordnete sich dafür mit seinem Pedelec mittig auf der Fahrbahn ein und gab das Handzeichen nach links. Zu diesem Zeitpunkt kam ein schwarzer Pkw aus der Braunsberger Straße, der nach links Richtung Dellmannstraße einbiegen wollte. Der Pkw fuhr plötzlich ruckartig vor dem Radfahrer in den Einmündungsbereich ein und zwang den Radfahrer zu einer Notbremsung. Dabei stürzte er über den Lenker. Er zog sich Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete. Zeugen wiesen den Verletzten auf das Kennzeichen des Unfallverursachers hin. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.