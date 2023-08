In Wermelskirchen Radfahrer haben eigene Umleitung am Kirmeswochenende

Diese führt in Richtung Burscheid ab Arnzhäuschen über folgende Strecke: Schon an der Kreuzung an den Discountern sollen Radfahrern nicht die Strecke weiter über die Thomas-Mann-Straße stadteinwärts wählen, sondern stattdessen runter auf die Berliner Straße Richtung Markt fahren, dort auf der Stockhauser Straße weiter Richtung Gymnasium und WTV-Halle. Dort nicht den Abzweig zum Hallenbad nehmen, sondern rechts halten und die Kurve Richtung Königstraße fahren. An der Kreuzung dann die Königstraße bergauf fahren und weiter linkerhand der Vorfahrtsstraße auf die Schillerstraße folgen – hier ist rechterhand auch ein kurzer Blick auf das Krammarkttreiben an der Schillerstraße möglich.