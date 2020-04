Ein Schwerverletzter in Wermelskirchen : Radfahrer fährt gegen die Einbahnstraße und kollidiert mit Pkw

Wermelskirchen Ein 40-jähriger Mann aus Wermelskirchen befuhr die Straße „Am Schwanen“ und wurde bei der Kollision schwer verletzt. Der Schaden am Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt, der am Rad auf 200 Euro.

Ein 25-jährige Wermelskirchener fuhr mit seinem Pkw in der scharfen Linkskurve der Straße Schwanen, aus Richtung Kurze Straße kommend in Richtung Eich, die in diesem Bereich als abknickende Vorfahrt ausgeschildert ist. Er wollte danach eigentlich nach rechts in die Hohe Straße abbiegen.

In der Kurve kam ihm aber plötzlich ein Pedelec entgegen, das entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Grünestraße auf der linken Straßenseite unterwegs war. Bei der unvermeidlichen Kollision stieß der 40-jährige Pedelecfahrer aus Wermelskirchen in die Fahrertür des Pkw und fiel in die Windschutzscheibe. Er wurde dabei schwer verletzt und musste laut Polizei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt, der Schaden am Pedelec auf 200 Euro.