Radfahren in Wermelskirchen Trassen-Treffen unter grauem Himmel

Kommunen Viele sind alle zwei Jahre beim Trassen-Treffen dabei. Am Sonntag konnten Radfahrer an elf Stationen in zehn Städten Stempel sammeln: auf dem Lidl-Parkplatz und an der Waffelpause in Wermelskirchen, am Jugendzentrum Burscheid, an der Balkantrasse in Leverkusen, in Altenberg, auf der Trasse in Bergisch Born, am Bergischen Kreisel in Hückeswagen, am Denkmal in Marienhagen, im Zweirad-Museum in Radevormwald, auf Schloss Burg in Solingen und am Schienenbus in Wipperfürth.

Bus Gleichzeitig nutzten die Städte die Aktion, um auch noch mal für den Bergischen Fahrradbus Werbung zu machen. Auch in dieser Saison können Radfahrer so die steilen Anstiege mit dem Bus hinter sich lassen.