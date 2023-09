Kindertheater in Wermelskirchen Rabe Socke freut sich über lautstarkes Publikum

Sie rufen und jubeln, sie machen lautstark ihrem Ärger Luft und wenn es ihnen zu langweilig wird, dann beginnen sie zu gähnen, zu tuscheln und zu kippeln: Kaum ein Theaterzuschauer ist so ehrlich wie ein Kind. Das kann Schauspielern zum Verhängnis werden – oder zum großen Vergnügen. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater, das am Mittwoch nicht zum ersten Mal im Bürgerzentrum zu Gast ist, trifft vom ersten Augenblick auf ungeteilte Aufmerksam, rege Wortbeiträge und am Ende auf großen Jubel.