Konzert im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Quintett in bester Spiellaune

Wermelskirchen Horst-Hansen-Trio mit Musik im herrlichen Biergarten von Haus Eifgen.

Die tatsächlich fünf Musiker vom Niederrhein waren bereits alte Bekannte in Wermelskirchen, spielten sie doch bereits zum dritten Mal bei der Jazz-Session, wenn auch zum erste Mal im Haus Eifgen. „Wir haben schon in der Kattwinkelschen Fabrik gespielt, dort auch schon mal unter freiem Himmel, vor dem Bistro“, sagte Schlagzeuger „Rudi“. Auch an diesem Abend freuten sie sich wieder auf ein kleines Konzert unter freiem Himmel - und auch dem Publikum war die Freude über die ungewohnte, aber umso schönere Location im Biergarten anzusehen.

Die fünf Jungs hatten also durchaus Humor, was sich auch an diversen Ansagen äußerte. So, als ein Musiker sich nach den ersten beiden Songs mit den selbst für Instrumental-Jazz ungewöhnlichen Namen „Sägewerk“ und „Velue Verrue“, etwa mit den Worten „Guten Abend Wermelskirchen“ ans Publikum wendete. Nur um dann anzufügen: „Ihr seid ja gar keine Stadt, ihr seid ja Menschen. Ich nenne euch jetzt Berta. Ja, Berta, das gefällt mir.“ Und auch die im weiteren Verlauf des kurzweiligen Abends immer wieder gestarteten Animationsversuche in Richtung Publikum - „seid ihr bereit für ein bisschen Überjazz?“ - entbehrten nicht einer gewissen Komik.