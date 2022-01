Kleinkunst-Abo in der Katt : Quer durch die Dummheiten der Menschheit mit Sebastian 23

Wermelskirchen Sebastian 23 ist Teil des fünfteiligen Kleinkunst-Abos der Kattwinkelschen Fabrik. Bei seinen Auftritten geht er entlang wirklich haarsträubender, absurder und vor allem unterhaltsamer Beispiele am Ende dem Phänomen Dummheit selbst auf den Grund.

Das Kleinkunst-Abo in der Kattwinkelschen Fabrik geht wieder an den Start. Das Publikum wird in dieser Reihe mit fünf „handverlesenen“ Künstlern unterhalten, so die Ankündigung des Veranstalters. „Es gibt viel Neues zu entdecken.“ Zweiter Künstler der Reihe ist Sebastian 23. Er tritt mit seinem Programm „Cogito, ergo dumm“ am Freitag, 25. Februar, um 20 Uhr in der Fabrik auf. Sebastian 23 hat Philosophie studiert und danach sehr viel Freizeit gehabt, so die Veranstaltungs-Ankündigung. Daher wurde er einer der bekanntesten Poetry Slammer Deutschlands und gewann ein paar Kabarettpreise, unter anderem den Prix Pantheon, die St. Ingberter Pfanne und den Cloppenburger Klappklotz. Wir leben in einer Zeit, in der ein amerikanischer Präsident den Klimawandel leugnet, in TV-Shows Partnerwahl anhand entblößter Körperteile betrieben wird oder Günther Jauch als der klügste Deutsche gilt, weil er Quiz-Antworten korrekt von einem Bildschirm ablesen kann. Man könnte denken, der Mensch ist dumm und die Menschheit erst recht. Aber ist das wirklich so?