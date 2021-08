Polizei entwickelt digitale Fußgänger-Ausbildung für Grundschüler : „QR-Schulweg“ sorgt für mehr Sicherheit

Die Polizei startet eine QR-Code Kampagne für die i-Dötzchen, um den Weg zur Schule sicherer zu gestalten. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Eltern können mit ihren i-Dötzchen den sicheren Weg zur Grundschule üben und dabei mit Smartphone spezielle Infos zur Verkehrssicherheit abrufen. Für die „Drachen“-Klasse gab es bereits vor den Ferien einen Probelauf.

Die Kinder der „Drachen“-Klasse 2c, im kommenden Schuljahr dann 3c, der Gemeinschaftsgrundschule Am Haiderbach durften ihn vor den Sommerschulferien schon gemeinsam mit Klassenlehrerin Felicitas Brust und der Polizei ausprobieren: den „QR-Schulweg“. Ab sofort können alle Grundschüler der 56 Grundschulen im Rheinisch-Bergischen Kreis diese Aktion der rheinisch-bergischen Kreispolizeibehörde nutzen. Rund um die Schulen hat die Polizei-Direktion Verkehr und Verkehrssicherheitsberatung an Ampel-, Laternen- und Schildermasten in kindgerechter Augenhöhe QR-Codes angebracht, die sich mit dem Smartphone oder auch dem Tablet auslesen lassen. Zu finden sind die QR-Codes an neuralgischen Punkten auf den von der Polizei empfohlenen Schulwegen im Umkreis der Schulen.

„Der Hintergrund dieser Aktion ist Corona. Aufgrund der Pandemie konnten wir in diesem Jahr nicht die sonst übliche Fußgänger-Ausbildung für die Jungen und Mädchen, die in die Schule wechseln, in den Kindergärten machen“, erläutert Polizeihauptkommissar und Verkehrssicherheitsberater Siegfried Breuer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber: Mit dieser Technik lassen sich auch gut Informationen vermitteln.“ So entwickelte die Polizei sechs verschiedene Aufkleber mit OR-Codes, zu denen im Internet der jeweiligen Situation entsprechende Informationen hinterlegt sind. Stichworte hierzu sind Grundlagen, Einmündung oder Kreuzung, Ampel, Zebrastreifen oder Verkehrsinsel, geparkte Pkw sowie Kinder in Gruppen. „Die Links der QR-Codes führen auf unsere Polizei-Internet-Seite, wo ausführliche Informationen zu den Schlagworten zu finden sind“, sagt Siegfried Breuer.

Info QR-Codes rund um alle Grundschulen im Kreis QR-Schulweg Die Aufkleber mit den QR-Codes auf den „QR-Schulwegen“ haben ein Hochformat von rund sieben mal 15 Zentimeter. Hinterlegt sind Informationen sechs verschiedener Themenfelder für jeweils neuralgische Verkehrssituationen. Wie die Polizei mitteilt, sind im Umfeld der 56 Rhein-Berg-Grundschulen jeweils bis zu zehn solcher Aufkleber angebracht. Statistik Nach der polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2020 verunglückten im vergangenen Jahr kreisweit 67 Kinder im Straßenverkehr, davon sechs in Wermelskirchen.

Dafür habe er über drei Monate viel ausgearbeitet und schriftlich niedergelegt: „Das ist auf jeden Fall besser, als gar nichts zu machen. Denn wir wollen die Eltern ja unterstützen.“ Deshalb wären die QR-Codes auch bereits jetzt zum Ende der Sommerschulferien angebracht: „So können die Eltern nun mit ihren Kindern schon üben – das macht ja bereits vor Neubeginn des Unterrichts Sinn.“