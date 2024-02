Familienzentrum in Dabringhausen Puppenbühne „Lilliput“ und der Kasperl sorgen für ein volles Haus

Nur als der Seppel in der letzten Szene wissen will, was ihm der Kasperl denn zum Geburtstag schenkt, da reagieren die Kinder mit einem wissenden Schweigen. „Das verrät man doch nicht“, ruft ein Mädchen. Der Seppel nickt, öffnet dem Kasperl die Tür, der seinen befreiten „Mucki“ in den Armen hält.