Abschluss der Sommerserenaden in Wermelskirchen : Publikum bejubelt Streichquartett

Abschluss der Sommerserenaden in Wermelskirchen

Wermelskirchen Zum Abschluss der Sommerserenaden war das Neue Rheinische Streichquartett in der Stadtkirche zu Gast und verlieh der Reihe der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen einen würdigen Abschluss.

Während draußen der Regen gegen die Fenster prasselte, feierte das Publikum in der Stadtkirche die letzte Folge der Sommerserenaden. Das Neue Rheinische Streichquartett hatte „Nachtmusik und Lerchengesang“ mitgebracht – und verlieh der Reihe der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen einen würdigen Abschluss.

„Eigentlich würde heute unser großes Zwölf-Stunden-Konzert stattfinden“, erinnerte Mit-Organisatorin Stefanie Schüller zu Beginn des Konzertabends. Vor der Pandemie hatte die Kirchengemeinde viele verschiedene Ensembles aus der Region in die Stadtkirche gebeten – während auf dem Kirchhof ein Mittelaltermarkt stattgefunden hatte. Im zweiten Jahre der Pandemie lud sie statt zu zwölf Stunden zu sechs verschiedenen Sommerserenaden ein. Auch beim Finale wurde wieder zugunsten der Opfer und Einsatzkräfte des Hochwassers in Unterburg musiziert – statt wie eigentlich geplant für das Orgelprojekt in der Stadtkirche.