„Red Hot Chili Peppers“-Tribute-Band in Wermelskirchen : Psycho Sexy sorgt für Stimmung im AJZ Bahndamm

Zurück in Wermelskirchen: „Psycho Sexy“ rockten am Samstagabend das AJZ Bahndamm. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Zum siebten Mal gastierte die „Red Hot Chili Peppers“-Tribute-Band in Wermelskirchen. Die Fans feierten die Rückkehr der Musiker im AJZ Bahndamm nach anfänglicher Müdigkeit begeistert.

Allerdings scheinen sich die Zuhörer am Samstagabend anfangs noch von der Pause erholen zu müssen, die nach der Vorband „Big stroke“ entstanden war. Die Musiker aus Hückeswagen und Wermelskirchen hatten Punk-Rock im Gepäck gehabt. „Und sie haben sich selbst nicht so ernst genommen“, sagt Caro Beneking im Publikum. Als eine ganze Weile nach dem Abschied der Vorband dann die „Red Hot Chili Peppers“-Tribute-Band übernimmt, braucht das Publikum ein paar Anfeuerungsrufe. Bei „Suck my kiss“ sitzt der Einsatz der Besucher noch nicht optimal und auch der Applaus ist noch zurückhaltend. „Wermelskirchen, das könnt ihr besser“, ruft Giannakopolous – in guter Erinnerung an vergangene Konzerte, die erst im Katt-Bistro, dann im Keil und schließlich im Bahndamm stattfanden. Zuletzt 2019.