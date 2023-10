Sport in Wermelskirchen Gürtelprüfungen mit Gästen

Es war wieder mächtig was los beim jährlichen Prüfungslehrgang des JC Wermelskirchen. Bevor allerdings der Lehrgang mit dem Aufruf „Aufstellen!“ startete, herrschte Chaos pur auf der Judo-Matte. Bälle flogen, Kinder rauften, und Teenies quietschen. Als jedoch das Wort „Aufstellen!“ durch die Halle huschten die 35 Teilnehmer in Windeseile über die Judomatte, räumten Materialien weg, packten zusammen an und kamen der unüberhörbaren Aufforderung nach. Es wirkt efast wie Zauberei: Das Chaos von zuvor war vergessen und in der Halle hätte man eine Stecknadel fallen hören können.