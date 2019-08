Rundgang mit dem Bürgermeister durch die Innenstadt : Projektionsfläche für Wunschprojekte

Rundgang mit Bürgermeister Rainer Bleek durch die Innenstadt: An der B51 ist der neue Parkplatz für Dauerparker fast fertiggestellt. Fotos: Solveig Pudelski. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen In einer kleinen Reihe stellen wir Stadtbezirke vor: Nach Dhünn und Dabringhausen ging es mit Bürgermeister Rainer Bleek durch die Innenstadt, dorthin, wo es viele Baustellen gibt.

Wenn Bürgermeister Rainer Bleek durch die Innenstadt geht, sieht er viele Baustellen – im wörtlichen und übertragenen Sinne. Denn in dem Gebiet, für das Städtebaufördermittel beantragt werden, passiert viel. Zumindest wenn die Zuschüsse für das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept (IHEK) fließen. „Wir müssen schauen, was am Ende umgesetzt werden kann. Denn das Programm ist überzeichnet“, sagt Bleek. das heißt, viele Städte haben viel beantragt, mehr als die Fördertöpfe erlauben. Die Kommunen müssen Prioritäten setzen.

Und eine Projekt steht für Rainer Bleek neben dem Jugendfreizeitplatz ganz oben auf der Liste der Wunschprojekte für die Innenstadt: die Entwicklung der so genannten Rhombusfläche an der B 51, die eine Mix aus Brache und vorhandenem Gewerbe und Wohnen darstellt und einer Eigentümergemeinschaft gehört. „Die Altlastenuntersuchungen laufen. Es wird ein Verkehrswertgutachten erstellt, dann treten wir in Verhandlung mit den Eigentümern“, skizziert Bleek die nächsten Schritte und schaut auf die verfallen Sheddächer des einstigen Betriebes.

Info Brennpunkte: Schulhöfe und Hüppanlage im Blick Problemecken „Die Schulhöfe machen uns Sorgen“, sagt Bürgermeister Rainer Bleek und nennt die KGS; Schwanenschule und Sekundarschule sowie die Hüppanlage als Hot Spots der Jugendlichen. Kontrolle In diesen Bereichen gehen Ordnungsamt und Polizei Streife, bei Bedarf wird ein privater Sicherheitsdienst gerufen. Künftig soll ein Streetworker Ansprechpartner der Jugendlichen sein.

Der Abriss und die Altlastenentsorgung sind unrentierliche Kosten, die bezuschusst werden, wenn die Fläche in den Besitz der Stadt übergeht. Vorteil für die Eigentümer: Sie erhalten den tatsächlichen Verkehrswert. Bleek ist optimistisch, dass den Kauf erfolgt und die Fläche entwickelt werden kann und die Stadt einen Investor findet. Die Idee eines Hochschulstandorts werde weiter verfolgt. Denkbar sei auch ein Technologiepark und Wohnen.

Auf der Fußgängerbrücke am Bahndamm schaut er hinunter auf die Schotterfläche, auf dem der neue Parkplatz für Langzeitparker entsteht. Sorge bereitet ihm, dass sich die Suche nach einem Ersatzstandort für „Die Tafel“ als schwierig erweist. Denn die Kriterien Innenstadtnähe, Größe von rund 300 bis 350 Quadratmetern, Parkplatz und Barrierefreiheit, preisgünstig ließen sich noch nicht erfüllen.

Über den Brückenweg geht es Richtung Loches-Platz. Die Stadt hat eine Fläche vom Investor zurückgekauft, die weiterhin als Parkplatz dienen soll. „Die brauchen wir. Während der Loches-Platz bebaut wird, bekommen wir Parkplatz-Probleme.“ Er gehe davon aus, dass die Abrissarbeiten auf dem Loches-Platz zügig nach der Kirmes starten. Baurecht liege vor.

Gleich neben dem künftigen Gebäudekomplex mit dem Vollsortimenter HIT und dem Discounter Norma liegt das Kleinod „Bürgerhäuser“ mit der Grünfläche drumherum. Auch diese Fläche habe die Stadt vom Investor zurückgekauft, sie soll aufgewertet werden. Derzeit ist es ein Ort für Trinkgelage. Für die Menschen habe die Stadt inzwischen ein Dixie-Klo aufgebaut, Wildpinkeln war ein großes Problem – nicht zuletzt für die Musikschule und VHS, die in den Bürgerhäusern Räume nutzen.

Das Vorzeige-Baudenkmal soll mit den Fördermitteln aus dem IHEK auf Vordermann gebracht werden und einmal die „gute Stube“ der Stadt sein. Zurzeit macht es einen heruntergekommenen Eindruck, an der Rückfront blättert die Farbe der Fensterrahmen ab. „Hier muss dringend sauber gemacht werden“, sagt Bleek mit Blick auf das Pflaster. Schließlich finden hier auch Hochzeiten statt, auf dem Platz am Denkmal werden Fotos von Hochzeitsgesellschaften gemacht. Sollte Fördermittel fließen, werden VHS und Musikschule umquartiert.

Parken in der Innenstadt – das wird ein Thema für die nächsten Sitzungen nach der Sommerpause sein, kündigt Bleek an. Das wilde Parken auf der Telegrafenstraße werde das Ordnungsamt nicht nur samstags, sondern auch sonntags in den Blick nehmen. Es sei aber auch ein Balanceakt, allem gerecht zu werden: Dem Erhalt einer lebendigen Geschäftswelt und einem Gastronomie-Angebot, die auf die Kunden angewiesen sind, und dem Wunsch nach einem geordneten Parken. Kunden wollen vor der Tür parken.

Dennoch: Auf dem knappen Parkraum soll es einen hohen Umschlag geben, daher soll die Parkdauer in einem Innenstadt-Zirkel auf eine halbe Stunde begrenzt und Gebühren auf den bewirtschafteten Parkplätzen vereinheitlicht werden. Von der Installation von Parkuhren halte er nichts. Auch auf der Kölner Straße lasse sich das Parken von Lieferfahrzeugen kaum verhindern, auch wenn einige zeitweise fast den kompletten Bürgersteig blockieren, wie Bleek an diesem Vormittag bemerkte.

Der Gang über die Kölner Straße offenbart: Einige Leerstände sind verschwunden, andere Ladenlokale stehen noch leer. „Die Einflussmöglichkeiten der Stadt sind begrenzt, aber bei Anfragen hilft die Wirtschaftsförderung im Rathaus gerne weiter.“

Die Innenstadt ist eine begehrte Wohnlage. Eigentumswohnungen sind gefragt. Aber Rainer Bleek möchte auch hier einen sozialen Mix haben. „Wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum“, betont er. Entwicklungen wie in Großstädten und Touristenorten, wo sich Otto-Normal-Bürger die Mieten nicht leisten können, wünscht er für Wermelskirchen nicht. Über das beschlossene Baulandmanagement sieht er Chancen, diese zu unterbinden. Im Schwanen-Viertel, immerhin noch innenstadtnah, soll dieser Wohnraum durch Verdichtung geschaffen werden.

Rainer Bleek an den Bürgerhäusern: Er macht deutlich, dass dort der Sanierungsbedarf vorhanden ist. Auch an der Sauberkeit soll was getan werden. Foto: Solveig Pudelski