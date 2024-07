Gemeindeleben in Wermelskirchen und Dhünn Sommerkirche setzt auf Begegnung

Sonntags läuten die Glocken – und für gewöhnlich findet dann in jeder einzelnen Kirche ein Gottesdienst statt. In den Sommerferien setzt die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen seit zwei Jahren auf ein anderes Konzept: die ganze Gemeinde, eine Kirche, ein Ort. Die „Sommerkirche“ hat inzwischen viele Fans. In diesem Jahr schließt sich auch die Evangelische Kirchengemeinde Dhünn an. Ab kommenden Sonntag – bis 18. August – laden die Gemeinden an einen Ort pro Sonntag ein. Mal in die Pflegeeinrichtung am Vogelsang, ein anderes Mal an die Wupper an der Burger Kirche.