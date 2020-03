Ärger über verwüsteten Garten : Schäden durch Wildschweine nehmen zu

Wermelskirchen Wildschweine haben einen Garten verwüstet. Hegeringleiter Norbert Drekopf bestätigt eine wachsende Population – und damit auch zunehmende Probleme.

Der Ärger einer Facebook-Nutzerin ist groß: Ihr Garten wurde am Donnerstag von einem oder mehreren Wildschweinen verwüstet. Auf Nachfrage der Redaktion beim Leiter des Wermelskirchener Hegerings, Norbert Drekopf, ergibt sich ein problematisches Bild: „Die Population der Wildschweine nimmt zu“, so Drekopf, „und damit werden die Probleme, die durch Wildschweine verursacht werden, größer.“

Als eine der Ursachen nennt Drekopf den milden Winter ohne durchgehende Frostperioden. Denn Bache, also weibliche Wildschweine, „frischen“ oft in den Wintermonaten – aus dem Jäger-Jargon übersetzt heißt das Junge werfen. „Durch die milden Temperaturen überleben alle Jungen den Winter, was normalerweise nicht der Fall ist“, erklärt Drekopf. Die wachsende Zahl an Wildschweinen bringe auch eine Zunahme der durch sie verursachten Schäden mit sich.