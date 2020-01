Krankenhaus Wermelskirchen : Privatstation 2 wird frühestens im Herbst fertig

Es läuft nicht rund beim Umbau der Privatstationen im Krankenhaus. Das hat nicht nur mit der Kündigung des Generalunternehmers zu tun. Es ist schwer, Handwerker zu bekommen. Und: In einem fast 60 Jahre alten Gebäude ist man vor Überraschungen nicht gefeit.

Bei der wichtigsten Frage weichen Geschäftsführer Christian Madsen und Verwaltungsleiter Ralf Schmandt höflich, aber bestimmt aus: „Wir haben so viele Überraschungen erlebt, da möchten wir keinen Eröffnungstermin der neuen Privatstation 2 im Krankenhaus mehr nennen.“ Eigentlich sollte, Stand Sommer 2019, die Station Ende des vorigen Jahres fertig sein. Doch daraus ist nichts geworden. Erst jetzt laufen die Arbeiten richtig an. Einig sind sich beide aber in einer Sache: „Nach dem jetzigen Bauzeitenplan könnte der Herbst 2020 das Ziel einer Fertigstellung sein.“ Aber es könne in einem Altbau immer noch etwas passieren.