„Tanz in den Mai“ in Wermelskirchen Dhünn feiert unter dem Maibaum

„Heute passt wirklich alles“, stellt Laura Block fest, als sie sich am frühen Abend in der Dorfmitte umsieht. Die vier Frauen aus der federführenden Arbeitsgruppe des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn nehmen sich einen Augenblick Zeit und genießen den Moment: Schließlich haben sie eine Premiere gewagt, als sie zu diesem ersten „Dhünnschen Klüngel“ eingeladen haben – und damit vor allem im Kindergarten und der Schule Werbung gemacht haben. Sie wollten ein Angebot für Familien und Kinder schaffen, alle anderen Generationen dazu holen und gemeinsam in den Mai hinein feiern. „Es ist eine Liebeserklärung an unser Dorf“, sagt Jana Markovic.