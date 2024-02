Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen Kleine Schätze gab es beim ersten Mädelsflohmarkt

Darum geht es auch vielen der Austellerinnen an diesem Tag. „Man muss doch nicht immer gleich alles wegwerfen“, findet Lara Fink und erzählt von anderen Flohmärkten, auf denen sie unterwegs ist. Gerade kommt eine junge Frau mit ihrer Mutter am Stand vorbei. Die beiden schauen sich am Kleiderständer um. „Manchmal findet man Second Hand total schöne Sachen“, sagt das Mädchen. Lara Fink nickt: Diese Erfahrung hat sie auch schon selbst gemacht.