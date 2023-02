Nachhaltigkeit in Wermelskirchen Neue Garderobe im Handumdrehen

Darin ist sie sich am Samstagnachmittag mit den meisten Besuchern im AJZ Bahndamm einig. Zum ersten Mal hat ein Team um Sabrina Herbst zum Kleiderkreisel eingeladen. „Die 20 Tische waren schnell weg, nachdem wir die Ausschreibung veröffentlicht hatten“, erzählt sie. Die Resonanz war riesig, die Warteliste auch. „Eine Bestätigung für unsere Idee“, sagt Sabrina Herbst. Die entstand vor allem aus dem Wunsch heraus, nachhaltig zu denken. „Natürlich hat das hier auch eine politische Dimension“, sagt Sabrina Herbst am Samstag, „deswegen passt diese Idee auch so gut zu uns in den Bahndamm.“ Secondhand statt Wergwerfgesellschaft. Geld sparen statt verprassen. Und dabei noch einen guten Zweck im Blick haben: Denn die Standgebühr, über deren Höhe die Teilnehmer selber entscheiden, fließt komplett in den Topf der Hilfsorganisation Cadus, die in Krisengebieten wie im Irak und Syrien medizinische Nothilfe leistet. Und nicht nur die Standgebühr landet in der Spendendose: Der ein oder andere Verkäufer gibt auch Teile des Erlöses weiter für die Hilfsorganisation. Sabrina Herbst überlässt den Kunden an ihrem Tisch zum Beispiel selbst die Entscheidung, was sie für die Kleidung zahlen – und steckt das Geld dann in die Dose. Andere teilen den Erlös oder sammeln ein paar Euro für die heimische Haushaltskasse. Getauscht wird eher selten – höchstens mal untereinander.