Laienspiel in Wermelskirchen Theaterabend zwischen Tränen und Jubel

Wilfried Frowein schlüpft in die Rolle des putzwütigen Ingolfs – und er macht das so überzeugend, dass das Publikum fröhlich jubelt. Als er die ermordete Psychologin im Speiseraum entdeckt, stellt er lakonisch fest: „Eine Leiche. Unhygienischer geht es ja wohl nicht.“ Und schon spinnt er Pläne, das Problem mit Salzsäure zu erledigen. Währenddessen torkelt Cedrik Platt als Gatte der Psychologin über die Bühne und genießt sichtlich die Rolle als volltrunkenes Zahlengenie. Er lallt und schwankt so engagiert, dass ihm das Publikum kichernd zu Füßen liegt. Birgit Fox sorgt selbst als Leiche noch für beste Stimmung im Publikum. Ute Esters stöckelt gut gelaunt als Bardame Pretty über die Bühne – mit allerhand heiteren Weisheiten im Gepäck. So wie diese: „Männer sind wie Kaugummi. Sie sind süß und sie lassen sich so schön um den Finger wickeln“. Währenddessen kommt Thomas Esters als Koch köstlich wortkarg daher, Uta Lenz schlüpft gut gelaunt in die Rolle des tüddeligen Tantchens, während Jenny Fox als Jayashree im bunten Fummel von Chakren und Feng Shui faselt. Ina Paaßen verwandelt sich in die Prüferin, der schließlich eine besondere Rolle zufällt: Als sie am Elektrokasten rumfummelt und dann die Leiche entdeckt, ist sie der festen Überzeugung, die arme Frau getötet zu haben. Das Ergebnis: fünf Sterne. Die größte Überraschung, die für einen herzlichen Lacher im Publikum sorgt, haben sich die Schauspieler allerdings für die letzte Szene aufgehoben – wenn sich die Selbsthilfegruppe erneut im Sitzkreis trifft. Mit einem breiten Grinsen gesteht hier der wahre Mörder seine Tat.