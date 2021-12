Heiligabend in der Flutkirche Unterburg : Präses feiert Weihnachten in Burg

Der Kirchenkreis übertrug den Gottesdienst aus Unterburg mit Präses Thorsten Latzel auch als Video im Internet. Foto: Screenshot

Wermelskirchen / Solingen Die Flutkirche in Unterburg wurde an Heiligabend zu einem Ort der Hoffnung. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, hielt die Festpredigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Den Putz haben sie schulterhoch abgeschlagen, um der Feuchtigkeit Herr zu werden. Die Bibel auf dem Altar trägt noch die Spuren des Schlamms, ein heller Holzboden wurde provisorisch eingezogen. „Was wir nicht für möglich gehalten haben, wird heute wahr: Wir feiern Weihnachten in der Burger Kirche“, sagt Pfarrerin Anke Schäfer am Heiligabend in der Christvesper.

Ein großer Baum steht neben dem Altar, Küsterin Christine Jacobi hat ihn mit Äpfeln und Strohsternen geschmückt. Ein gelber Stern strahlt über dem Altar. Und rund 70 Menschen feiern am Heiligabend mit. Viele Menschen aus Unterburg und Gäste aus dem Kirchenkreis.

Pünktlich zur Christvesper haben sich Superintendentin Antje Menn und auch Dr. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, angesagt. Der Präses hatte bereits im Sommer die Flutkirche besucht. An Heiligabend kehrt er zurück – mit seiner Familie und als Festprediger. Die Kirchenvertreter, die Burger und die Presbyter erinnern während des stimmungsvollen Gottesdienstes an jene Nacht im Juli, als das Wasser der Wupper die Kirche und den Ort flutete.

Das Hochwasser sei immer noch präsent und lasse die Seelen der Menschen nicht los, sagt eine Anwohnerin. Und gleichzeitig rückt das große Miteinander der Menschen nach der Flut in den Fokus: Die Unterburger begrüßen Bernd Blachetta im Gottesdienst, der mit einer Baufreizeit aus Halle in der Kirche den Holzboden legte, gleich auch noch Stühle spendierte und nun an Heiligabend mit seiner Familie an diesem besonderen Ort sein Weihnachten feiert.

Kreiskantor Johannes Geßner und Sopranistin Hae Min Geßner haben weihnachtliche Melodien mitgebracht. „Und sie haben uns fast vergessen lassen, dass die Orgel nicht da ist“, sagt Pfarrerin Schäfer später und erinnert an das große Instrument, das zum Schutz vor der Luftfeuchtigkeit ausquartiert wurde. Weihnachtlich wird es also trotzdem.