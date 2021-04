Tierheim Wermelskirchen : Hundeliebhaber für Powerpaket gesucht

Wermelskirchen „Gina“ ist ein „Deutscher-Jagdterrier-Mix“, voller Bewegungsdrang und sucht einen sehr aktiven Menschen, bei denen die tolle Hundedame körperlich und geistig ausgelastet wird.

Im Tierheim leidet „Gina“ trotz aller Mühe sehr. Sie ist unausgelastet und rennt in ihrem Gehege permanent am Gitter hin und her, so dass sie ihre Pfoten wund läuft. Darum suchen wir für „Gina“ sehr aktive Menschen, bei denen die tolle Hundedame körperlich und geistig ausgelastet wird, damit sie zur Ruhe kommt und lernt, auch mal zu entspannen.