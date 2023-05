Vereinsleben in Wermelskirchen Postkartenaktion spült Geld in die Kasse des Kunstvereins

Verantwortlich für das Plus sei vor allem die erfolgreiche Postkartenaktion, erinnerte Vorsitzender Michael Dangel. Die heimischen Künstler hatten Motive für Postkarten zur Verfügung gestellt. Rund 2500 Exemplare hatten ihren Weg an Schnüre in der Galerie gefunden, wo Besucher die Karten abnehmen und gegen eine Spende mit nach Hause nehmen durften. Am Ende lagen mehr als 1000 Euro in der Spendenbox. „Es lohnt sich also auch finanziell, wenn wir uns etwas einfallen lassen“, so Dangel.