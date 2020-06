Essen und Getränke draußen genießen : Politik will mehr Außengastronomie

Wermelskirchen Kann das Eiscafé Cordella künftig auf einer Terrasse auf der Fahrbahn der Telegrafenstraße Eis und Kaffee servieren? Unterstützung gibt es bereits. Auch die Tapas-Bar am Bügeleisen stellt bald Tische raus.

„Wir wollen Aufenthaltsqualität schaffen und unterstützen so eine Idee natürlich“, sagt WiW-Vorsitzender Dankmar Stolz. In diesem Bereich sei viel Platz auf der Straße vorhanden, und wenn es aus verkehrstechnischer Sicht keine Probleme gebe, sollte das genehmigt werden. „Die Straße sollte viel verkehrsberuhigter sein.“ Die Innenstadt müsse weiter belebt werden, und das sei ein wichtiger Schritt. In diesem Zusammenhang müsste die Stadt den Autofahrern klar machen, wo geparkt werden dürfe: „Es wird wild geparkt. Die Autofahrer scheinen nicht zu wissen, was sie dürfen.“

Die Idee sei unterstützenswert, so Christian Klicki (CDU). Der Gastronomie müsse geholfen werden, wo es nur gehe. Wenn der Busverkehr dort weiter fließen könne, sehe er keine Probleme. „Die Idee ist super charmant“, so Klicki. Getestet werden sollte es auf jeden Fall: „So eine Außengastronomie ist von Nutzen für diese Straße.“ So denkt auch Jochen Bilstein: „Wipperfürth macht es uns vor und schließt am Wochenende seinen Markt für parkende Autos.“ Es sei unglaublich, was über die Telegrafenstraße rolle. „Es muss gesichert sein, dass der Bus vorbeikommt. Dann ist die Idee gut.“