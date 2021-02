Corona-Schutzimpfung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Positive Bilanz des ersten Impftages im Impfzentrum

Bergisch Gladbach 180 Senioren wurden am Montagnachmittag in der zentralen Impfstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises zum Schutz gegen das Coronavirus geimpft. Der Start verlief ohne Komplikationen.

Als sich um 14 Uhr das Rolltor des Impfzentrums in der RheinBerg Galerie öffnete, standen bereits die ersten Senioren für die Corona-Schutzimpfung vor der Tür. Nacheinander traten die Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis ein und wurden am Empfang begrüßt. Die Mitarbeitenden des Deutschen Roten Kreuzes überprüften im Anschluss die Infounterlagen und die Identitäten der Senioren. Dann ging es weiter in den Wartebereich. „Es sind einige Etappen, die man durchstehen muss“, sagte Gerhard Jakschas lächelnd. Er war einer der ersten Senioren, die geimpft wurden. Der ehemalige evangelische Pfarrer aus Bergisch Gladbach ist 86 Jahre alt und verriet: „Ich freue mich, dass ich jetzt die Impfung bekomme. Der Tag ist ein besonderer für mich, weil ich jetzt sicherer bin und hoffentlich nicht so schnell an Corona erkranken werde. Es ist alles sehr gut organisiert hier. Ich hoffe, dass wir durch die Impfungen die Statistik der täglichen Neuinfektionen verbessern und jeder ein Leben in Gesundheit leben kann, so wie er es möchte.“