Konzert an der Waffelpause in Wermelskirchen Posaunenchor begeistert unter freiem Himmel

Dann schlüpft Peter Rinne selbst in die Rolle des Sängers und verwandelt sich für ein Stück in Udo Jürgens. Er dirigiert und singt gleichzeitig: „Ich will, ich kann“. Der Jubel ist riesig und trägt den Posaunenchor in die Zugabe. Ein Abba-Medley steht auf dem Programm: Und so klingen schließlich ganz vertraute Melodien über die Trasse – von „Mamma Mia“ bis „Dancing Queen“.