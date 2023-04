Konzert im vollbesetzten Gemeindehaus in Tente Posaunenchor auf großer Zeitreise

Denn im Anschluss betreten die Musiker des „großen Chores“ die Bühne. Und der startet direkt voll durch mit AC/DCs „Highway To Hell“ – möglicherweise etwas kurios in einem christlichen Gemeindehaus. Nach und nach betreten die Musiker zum von wenigen Musikern gespielten Intro des Hardrock-Klassikers die Bühne, nur, um es dann in voller Besetzung richtig krachen zu lassen. Denn natürlich ist Musik etwas durch und durch Positives, zumal dann, wenn sie so engagiert dargeboten wird, wie dieser Lust machende Auftakt, für den es völlig verdientermaßen großen Applaus gibt.