In Wermelskirchen Pop-Poesie mit viel Tiefgang von Christina Lux in der Katt

Dieses kleine Gedeck hatte es aber in sich. Auch wenn Christina Lux sich als „Songschreiberinchen“ bezeichnete, war das eine deutliche Untertreibung. Denn immerhin war sie schon seit Anfang der 1980er Jahre in ihrem „wunderbaren Beruf“ tätig und hatte dabei schon mit Größen wie Edo Zanki, Fury In The Slaughterhouse oder dem viel zu früh verstorbenen Deep-Purple-Organist Jon Lord zusammengearbeitet. Und wusste dementsprechend genau, wie man eingängige und nachhaltig im Kopf bleibende Songs schrieb. Die sie mit ihrer kräftigen, leicht rauchigen Stimme vortrug, wobei sie auch schon mal die kratzige Janis Joplin heraushängen ließ. Oliver George konnte übrigens mehr als Schlagzeug zu spielen – zwischendurch wanderte er auf die andere Bühnenseite, wo er mit einer E-Gitarre für die passende Begleitung sorgte.