Rheinisch-Bergischer Kreis : Polizei zieht Halbzeitbilanz zu Corona-Regeln

Wermelskirchen Zwei Wochen, nachdem die neue Corona-Schutzverodnung in Kraft getreten ist, zieht die Polizei eine erste Bilanz. Demnach zeigt sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Kreisgebiet sehr verständnisvoll im Umgang mit den Regelungen zur Eindämmung der Pandemie.

Nur vereinzelt sei es bislang zu Einsätzen gekommen, die im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Regeln stehen. Eine vom Innenministerium vorgegebene Einsatzkonzeption hat dazu geführt, dass die Polizei und die örtlichen Ordnungsbehörden noch enger zusammen arbeiten. Neben der Unterstützung der Ordnungsämter im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe gab es bereits gemeinsame Kontrollaktionen an Schulen und Berufsschulen, die auch in dieser Form fortgeführt werden.

Die Präsenz an öffentlichen Plätzen, Fußgängerzonen und an bekannten Treffpunkten von Personengruppen ist deutlich verstärkt worden. Die Kreispolizeibehörde setzt dafür täglich zusätzliche Kräfte aus dem Wachdienst, Bezirksdienst und der Direktion Verkehr ein, die als sogenannte „Corona-Streifen“ die Kontakt- und Aufenthaltsbeschränkungen im Auge haben. Bei Verstößen wird die Polizei auch in den kommenden zwei Wochen konsequent einschreiten und verfolgen. Die Bitte der Polizei an die Bevölkerung ist deshalb, weiterhin rücksichtsvoll zu bleiben und die geltenden Regeln zu beachten, wie es in der Kampagne der Blaulicht-Organisationen im Kreis heißt: Corona? Braucht kein Mensch! Durchhalten und weiter achtsam bleiben.