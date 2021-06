Wieder sind Betrüger aktiv : Polizei warnt vor neuem Enkeltrick

Die Polizei warnt vor Enkeltrick-Masche per WhatsApp. Foto: Polizei OBK

Wermelskirchen Die Opfer werden über den Messenger-Dienst WhatsApp von einer unbekannte n Nummer kontaktiert. Die Betrüger wollen an das Geld von Senioren kommen.

Ein sogenannter „Enkeltrick“ und diesmal per WhatsApp – das ist eine neue Masche bei Betrügern. Bislang riefen Täterinnen und Täter ältere Menschen unter dem Vorwand an, Verwandte oder gute Bekannte zu sein, täuschten dann einen finanziellen Engpass vor und erschlichen sich auf diese Weise hohe Bargeldbeträge. Nun gibt es eine neue Variante dieses Enkeltricks, bei dem die Opfer über den Messenger-Dienst WhatsApp von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden. In der Regel erfolgt die Kontaktaufnahme beim Opfer mit dem Satz: „Hallo Mama! Ich habe eine neue Telefonnummer.“ Als Grund für die Nachricht von einer unbekannten Nummer wird behauptet, dass zum Beispiel das Handy verloren gegangen ist.