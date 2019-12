Polizeieinsatz Wermelskirchen : Polizei sucht geistig behinderten Mann

Die Polizei sucht in der Innenstadt nach einem geistig behinderten 63-Jährigen. Foto: Lebenshilfe

Wermelskirchen Die Polizei sucht seit heute Morgen nach einem geistig beeinträchtigen 63-Jährigen, der auf dem Weg zur Weihnachtsfeier der Lebenshilfe im Rathaus abhanden kam. Es ist unklar, ob er sich verkehrssicher verhält.

Die Polizei sucht in Wermelskirchen nach einem geistig beeinträchtigten Mann. Der 63-Jährige war am Morgen gegen 7.45 Uhr gemeinsam mit anderen Behinderten zur Weihnachtsfeier der Lebenshilfe im Rathaus angereist. Nach dem Aussteigen aus dem Bus kam er nicht im Rathaus an. Seit 7.50 Uhr wurde er nicht mehr gesichtet.