Einhandmesser, Schreckschusspistole, falsches Maschinengewehr : Polizei stoppt falschen Streifenwagen und findet jede Menge Waffen

Diese Waffen fanden Polizisten in einem falschen Streifenwagen. Foto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wermelskirchen Es muss ein seltsames Bild gewesen sein, das sich den Polizisten in einem echten Streifenwagen bot: Ein Radevormwalder fuhr in einem falschen Polizeifahrzeug an ihnen vorbei. Als sie ihn anhielten, fanden die Polizisten jede Menge Waffen und eine Art Polizeiausrüstung.

Diverse Waffen und Gegenstände wurden sichergestellt. Polizeibeamten fiel gegen 16.30 Uhr ein Mercedes auf der Burger Straße in Wermelskirchen auf, der ähnlich einem echten Streifenwagen foliert war. Auf dem Dach war eine Leuchte montiert.

Bei der verkehrsrechtlichen Überprüfung fielen mehrere Mängel auf. So handelte es sich bei den Folien auf der Karosserie um retroreflektierende Folien, die auf Privatfahrzeugen nicht genutzt werden dürfen. Für die Dachleuchte lag keine Betriebserlaubnis vor. Auf der Kofferraumabdeckung war eine Lichtleiste verbaut, deren Farbgebung mittels einer Konsole neben dem Fahrersitz angesteuert werden konnte. Die Weiterfahrt mit dem Mercedes wurde untersagt und ein Kontrollbericht für das Straßenverkehrsamt gefertigt.

Der 27-jährige Fahrer aus Radevormwald trug am Gürtel unzulässigerweise ein sogenanntes Einhandmesser. Im Kofferraum lagen ein Maschinengewehr und eine Pistole - allerdings handelte es sich dabei um Softair-Waffen ohne scharfe Munition. Im Handschuhfach lag außerdem eine Walther mit gefülltem Magazin - in diesem Fall handelte es sich jedoch um eine Schreckschusswaffe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besitzt der 27-Jährige für diese Waffe keinen kleinen Waffenschein. Zusätzlich fanden sich im Auto noch diverse andere Gegenstände, die normalerweise eher bei der Polizei zu finden sind: darunter Handschellen, ein Funkgerät, schwarze Handschuhe und ein Polizeiabzeichen. Die Ausrüstungsgegenstände wurden zusammen mit den Waffen sichergestellt.

Den Mercedes-Fahrer erwartet nun neben den verkehrsrechtlichen Verstößen auch noch ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz.

(ham)