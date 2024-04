Polizei bitte um Zeugenhinweise Zwei Wohnungseinbrüche – Täter hebeln Türen auf

Wermelskirchen · Zu zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser an der Eichholzer Straße und Jahnstraße wurde die Polizei am Montagmorgen gerufen.

30.04.2024 , 11:42 Uhr

Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Wermelskirchen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Silas Stein

Wie die Pressestelle am Dienstag berichtet, ereignete sich ein Einbruch zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Eichholzer Straße. Ein Zeuge konnte einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann erkennen, wie dieser durch einen angrenzenden Garten ging und wenig später wieder Richtung Straße flüchtete. Die Beamten stellten Hebelmarken an der Terrassentür des Hauses fest. Sämtliche Räume waren nach Wertgegenständen durchsucht worden, nach ersten Erkenntnissen wurden 50 Euro Bargeld entwendet. Angaben zu weiterer Beute konnten bislang nicht getätigt werden. Der Zeuge beschrieb den Täter weiter als circa 1,80 bis 1,85 Meter groß mit einer schmalen Statur und einem „südländischen Aussehen“. Zum Zeitpunkt der Tat trug er mittellanges glattes Haar, welches nach hinten gegelt war. Bekleidet war der mutmaßliche Täter mit einer dunklen Hose sowie einem dunklen langärmligen Oberteil. Rund eine Stunde später wurden die Polizisten erneut zu einem Einbruch gerufen. Zwischen 8.30 Uhr und 10.25 Uhr hatten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Jahnstraße aufgehebelt und ebenfalls das Haus durchsucht. Der Bewohner konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Hinweise auf mögliches Diebesgut geben. An beiden Tatorten wurde eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die Hinweise zu beiden Einbrüchen oder der beschriebenen Person geben können, werden gebeten sich unter ☏ 02202 / 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

(gra/ots)