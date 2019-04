Kaffee und Knöllchen : Leichlinger brechen negativen Rekord

Rhein-Berg Während die Aktion „Kaffee und Knöllchen“ an der L 101 im Kreis vorrangig auf Prävention setzte, überprüfte die Polizei zeitgleich gezielt die Geschwindigkeit – Fazit: 18 Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs.

Für einen Motorradfahrer endete der Sonntagsausflug dort, wo er am wenigsten gerne sitzt: auf dem Sozius als Beifahrer bei einem Bekannten. Wegen Umbauten an seiner Maschine stellte die Polizei seine geliebte Harley Davidson sicher, schleppte sie ab und ließ sie einem Gutachter vorführen. Gleiches wiederfuhr einem Yamaha-Fahrer, dessen Motorrad die Beamten bei der Aktion „Kaffee und Knöllchen“ am ehemaligen Feuerwehr-Gerätehaus in Wermelskirchen an der L101 ebenfalls noch vor Ort stilllegten. Insgesamt 19 Motorradfahrer mussten Maßnahmen über sich ergehen lassen – zehn Verwarnungsgelder stellte die Polizei aus und schrieb obendrein neun Anzeigen. In 25 Fällen erschienen die Auspuffanlagen der Motorräder als deutlich zu laut. Jedoch konnte nur bei vier Bikes tatsächlich ein Verstoß festgestellt werden.