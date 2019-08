13 Anzeigen erstattet : Polizei erwischt Raser bei Kontrolle

Wermelskirchen Bei einer gezielten Geschwindigkeitskontrolle wurden in Wermelskirchen-Luchtenberg, Kürten-Spitze, Odenthal-Steinhaus und Odenthal-Altenberg (L101) am vergangenen Sonntag insgesamt 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 31 Verwarngelder verteilt.

Davon betrafen nach Angaben der Polizei vier Ordnungswidrigkeiten und 14 Verwarngelder Kradfahrer. Die Beamten schnappten außerdem einen 35-jährigen Odenthaler in Kürten-Spitze, der außerhalb der geschlossenen Ortschaft 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Den Raser erwartet nun ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro (plus Gebühren). Des Weiteren musste ein 35-jähriger Odenthaler seine Fahrt aufgrund einer fehlenden Anhänger-Fahrerlaubnis unterbrechen. Auch er war zu schnell unterwegs und erhielt eine Verkehrsvergehensanzeige.