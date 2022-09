Neustrukturierung der Verwaltung : Kenntnisnahme wird zur Vertrauensfrage

Wermelskirchen Bürgermeisterin Marion Lück bekommt für ihre bereits Mitte August vorgenommene Neustrukturierung der Verwaltung mehrheitliches Wohlwollen vom Rat.

Jetzt ist die Sache „durch“. Wenn nicht jemand auf die Idee kommt, den Rechtsweg zu beschreiten und langwierige Verfahren anzustrengen, kann Bürgermeisterin Marion Lück die neu strukturierten Dezernate in der Verwaltung beibehalten. Per Organisations-Entscheidung hatte die Verwaltungschefin die Ämter für Brandschutz / Rettungsdienst und Soziales mit Wirkung zum 15. August aus dem Dezernat des Ersten Beigeordneten Stefan Görnert entnommen und es ihrem hinzugefügt. Das sorgte zuletzt unter anderem in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses für Wirbel (wir berichteten). Jetzt stand das Thema als Kenntnisnahme auch auf der Tagesordnung des Stadtrates. Der nickte die Kenntnisnahme mit großer Mehrheit ab, was Symbolcharakter hatte – denn bei einer Kenntnisnahme ist eigentlich keine Abstimmung vonnöten.