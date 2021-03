Luca-App in Wermelskirchen : Politiker fordern Einführung der Nachverfolgungs-App

Wermelskirchen In verschiedenen Städten wird die „Luca-App“ bereits als Nachverfolgungs-App eingesetzt, um bei der Bekämpfung des Coronavirus erfolgreicher zu sein. Das wünscht man sich auch in Wermelskirchen. Politiker drängen auf schnelle Entscheidung.

Wenn es nach Bürgermeisterin Marion Lück gehen würde, würde auch Wermelskirchen auf die Nachverfolgungs-App „Luca“ setzen, die bereits in mehreren Städten in NRW genutzt wird, um Kontakte von Corona-Infizierten schneller zu ermitteln (wir berichteten). Die Entscheidung, ob die App eingeführt wird, liegt beim Kreis, der nach Aussagen von Landrat Stephan Santelmann abwarten will, „was sinnvoll und praktikabel für eine größere Region ist“. Das sorgt für einen Aufschrei bei Politikern in der Stadt: „Verben wir warten, auf Zeit setzen, wir müssen sehen, mit Interesse verfolgen, beobachten treiben mir die Zornesröte ins Gesicht“, schreibt Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der WNKUWG in einem offenen Brief an den Landrat. „Jeder Tag des Wartens und Verzögerns führt letztendlich zu Toten, Vernichtung von Existenz und dem Rückgang der Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung“, macht Rehse seinem Ärger Luft. Ein Dringlichkeitsantrag, den die Freien Wähler eingereicht haben, soll die Entscheidung beschleunigen: Die Luca App solle unverzüglich zur Bekämpfung einer weiteren Ausbreitung der COVID-19 Pandemie eingeführt werden. „Das Gefühl der Menschen, wieder am Leben teilhaben zu können, ist stark beeinflusst von der Möglichkeit, Gastronomiebetriebe und Kultureinrichtungen zu besuchen. Insofern fordern viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Gruppen wie zum Beispiel die Gastronomen, Kulturtreibenden und Geschäftsinhaber, dass die Kontaktverfolgung via App möglich sein soll. Mit der Luca-App ist dies möglich“, erklärt Fraktionsvorsitzender Werner Conrad.