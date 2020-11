Verkehrspolitik in Wermelskirchen : Politik entscheidet am Montag über Burger King

Hünger Die Stadt ist gegen eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich Autobahnauf-/abfahrt und Tankstelle in Hünger, wo ein Investor gerne Burger King ansiedeln würde. Sie präferiert einen Kreisverkehr, will aber nichts zahlen.

Die Diskussion um die Ansiedlung eines Fast Food-Restaurants in Hünger neben der Shell-Tankstelle geht jetzt in die entscheidende Phase. Der Investor hat den Wunsch nach einer politische Entscheidung geäußert, so dass das Thema jetzt mit einer Beschlussvorlage am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert wird. Er möchte, weil kostengünstiger, gern zur Verkehrsregelung eine Ampelanlage bauen; dies wird von der Stadtverwaltung abgelehnt. Sie befürwortet einen dreimal so teuren Kreisverkehr im Knotenpunkt von Autobahnauf-/Abfahrt und Shell-Tankstelle. Eine Kostenbeteilung lehnt die Stadt aber kategorisch ab. Sie würde aber diese Lösung unterstützen und bittet dafür um das Votum des Fachausschusses, wenn der Investor die Kosten von rund 900.000 Euro allein trägt.