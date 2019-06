Mobilität in Wermelskirchen : Politik befürwortet Pilotprojekt - Mitfahrerbänke in zwei Stadtteilen

Wermelskirchen In Nachbarkommunen gibt es bereits 30 Mitfahrerbänke. Jetzt will auch die Wermelskirchener Politik Bänke aufstellen, auf denen „Tramper“ Platz nehmen können.

Auf einer Bank unter einem Schild mit dem Fahrziel Platz nehmen und warten, bis ein Autofahrer einen im Wagen mitnimmt – das ist die Idee so genannter Mitfahrerbänke. Doch während in den Nachbarkommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis bereits 30 Mitfahrerbänke aufgestellt wurden und werden, gesponsert durch das Unternehmen Covestro, steht Wermelskirchen noch am Anfang.

Für die WNKUWG sind Mitfahrerbänke eine mögliche Facette zur Verbesserung des Mobilitätsangebots. Sie sollen keine Konkurrenz zum ÖPNV sein, sondern in Ortsteilen ohne ÖPNV-Anschluss angeboten werden: in Emminghausen und Ellinghausen, von wo aus unterschiedliche Fahrrichtungen möglich seien wie Dabringhausen oder Wermelskirchen Innenstadt.

Dass für diese Testphase 8000 Euro aus dem städtischen Etat investiert werden sollen, behagt Christian Klicki, CDU-Fraktionsvorsitzender, nicht. Er erinnerte in der Sitzung des StuV daran, dass es sich um eine freiwillige Leistung handele. In der Phase der Haushaltssicherung, in der die Stadt noch steckt, sind diese auf 1,1 Prozent des Gesamtetats gedeckelt. „Es geht mir ums Prinzip, dass Projekte priorisiert werden. Da dürfen wir nicht leichtfertig 8000 Euro ausgeben“, mahnte Klicki. Er riet dringend dazu, andere Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen, weil auch andere Wunschprojekte wie der Jugendfreizeitpark anstehen. Auch SPD-Vorsitzender Jochen Bilstein begrüßte die Idee der Mitfahrerbänke, „aber die sollten für die Stadt möglichst kostenneutral finanziert werden“. Es wäre doch sinnvoll, für solche kleineren Projekte einen niedrigen Etatposten einzurichten, so Bilstein. Simon Hemmrich (Grüne) regte an, die Mitfahrerbänke als Mobilitätsangebot in entsprechenden Apps zu bewerben. Denn beworben werden muss das Pilotprojekt, damit potenzielle Mitfahrer Platz nehmen.