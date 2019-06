In Nachbarkommunen gibt es bereits 30 Mitfahrerbänke : Politik befürwortet Pilotprojekt Mitfahrerbänke in zwei Stadtteilen

Auf solchen Mitfahrerbänken nimmt Platz, wer im Wagen mitgenommen werden möchte. Mit einem Drehschild kann er vorher anzeigen, in welche Richtung er fahren möchte. Foto: Fraktion WNK/UWG

Wermelskirchen Auf einer Bank unter einem Schild mit dem Fahrziel Platz nehmen und warten, bis ein Autofahrer einen im Wagen mitnimmt – das ist die Idee so genannter Mitfahrerbänke. Doch während in den Nachbarkommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis bereits 30 Mitfahrerbänke aufgestellt wurden und werden, gesponsert durch das Unternehmen Covestro, steht Wermelskirchen noch am Anfang.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV) zeigte sich gegenüber der Idee, angestoßen durch einen Antrag der WNKUWG im März, aufgeschlossen. Er empfahl dem Stadtrat grünes Licht für eine Testphase zu geben: Zwei Ortsteile sollen mit Mitfahrerbänken ausgestattet und deren Akzeptanz zwei Jahre lang überprüft werden. Allerdings wurde der Beschlussvorschlag auf Initiative der CDU noch ergänzt: Die Verwaltung soll andere Finanzierungsmöglichkeiten prüfen.

Von Nachbarkommunen kann Wermelskirchen lernen. Covestro zahlte im vergangenen Jahr 45.000 Euro für etwa 30 Mitfahrerbänke in vier Kommunen im Kreis, Burscheid, Kürten, Leichlingen und Odenthal – die Rheinische Post hatte diese Spende vermittelt. Ursprünglich hatte der Burscheider Verein Großösinghausen einen Antrag auf Fördergelder für Mitfahrerbänke durch „Leader Bergisches Wasserland“ gestellt, berichtet Celine Zahn, eine der beiden Regionalleiter dieses Förderprogramms. Doch zum einen hätte der Verein einen Eigenanteil an den Kosten tragen müssen, zum anderen war der Fördertopf zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits leer, der Verein hätte ein paar Wochen warten müssen. Dank der Spende von Coverstro entfiel auch der Eigenanteil.

Für die WNKUWG sind Mitfahrerbänke eine mögliche Facette zur Verbesserung des Mobilitätsangebots. Sie sollen keine Konkurrenz zum ÖPNV sein, sondern in Ortsteilen ohne ÖPNV-Anschluss angeboten werden: in Emminghausen und Ellinghausen, von wo aus unterschiedliche Fahrrichtungen möglich seien wie Dabringhausen oder Wermelskirchen Innenstadt.