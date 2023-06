Polnisch-deutsches Musikprojekt in Wermelskirchen „Musik ist ihre gemeinsame Sprache“

Die Dirigentin zählt an, gibt den Einsatz und aus dem musikalischen Gewusel wird eine Melodie: „We are the World. We Are the children. We are the ones who make a brigther day, so let´s start giving.“ Die Mädchen im Chor sind jetzt hochkonzentriert und schicken die Worte in den Saal. Streicher, Bläser und Band stimmen ein. „Da bekomme ich eine Gänsehaut“, wird Joanna Stepalska-Spix später sagen. Und tatsächlich legen die Jugendlichen so viel Gefühl in dieses Lied, dass die Musiklehrer am Rande der Bühne berührt lauschen.